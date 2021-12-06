Kepez Belediyespor, liderliğini sürdürdü

Grubunda zirveyi korumak hedefiyle Korkuteli deplasmanına giden Kepez Belediyespor, 3-1'lik galibiyetle sevinen taraf oldu.

Korkuteli Stadı'nda oynanan Korkuteli Belediyespor ile Kepez Belediyespor maçı, 1-3 skor ile sona erdi. BAL Ligi 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'un lider takımları, zirve aşkı için sahaya çıktı. Grup ikincisi olan ev sahibi Korkuteli Belediyespor'un ataklarını kesen Kepez Belediyespor, dakika 38'de Kemal Bolat'ın golüyle atağa geçti.

Kıyasıya mücadelenin 78'nci dakikasında Rıdvan Gökçe ve dakika 80'de Ahmet Keleş'in golleriyle son sözünü söyleyen Kepez Belediyespor, puanını 19'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Kepez Belediyesi meclis üyeleri, bürokratları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte maçı izleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve ekibi, soyunma odasına inerek takımın mutluluğuna ortak oldu. - ANTALYA