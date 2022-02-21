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Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı - Son Dakika

Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı

21.02.2022 12:58
Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı

Kepez Belediyesi '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları' ile bisiklet severleri 16'nci kez bir araya getirdi.

Kepez Belediyesi '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları' ile bisiklet severleri 16'nci kez bir araya getirdi. Heyecanlı etapların gerçekleştiği yarışmada sporcular hünerlerini sergiledi.

Kepez Park Funtastic'de gerçekleşen '120dk Dağ Bisikleti' yarışı ile bisiklet tutkunu sporculara bir kez daha ev sahipliği yaptı. Kepez Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğince düzenlenen 120 dakika dağ bisikleti yarışı spor tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı. Kepez'de her yıl gelenekselleşen '120 dk Dağ Bisiklet Yarışı' 187 sporcuyu ve yüzlerce yarış severi buluşturdu. Farklı yaş gruplarının katılım sağladığı yarış, rampa ve dik yokuşların bulunduğu zorlu parkurlar ile bisiklet yarışçılarının ter döktüğü heyecanla geçen 120 dakikaya sahne oldu. Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayan amatör ve profesyonel sporcular, 3 buçuk kilometrelik parkurda mücadele etti. Günün şampiyonu bulunduğu kategoride 3 buçuk kilometrelik parkuru, 120 dakikada en çok turlayan yarışçılar oldu.

"Kepez Antalya'nın gençlik ve spor merkezi haline geldi"

Yarışı derece ile bitiren sporcuların ödüllerini vermek üzere sahneye gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, spora ve sporcu sağlığına verilen öneme vurgu yaparken, Kepez'i Antalya'nın gençlik, spor aynı zamanda Bilim, Kültür ve Sanat merkezi haline getirdiklerini ifade etti. Başkan Hakan Tütüncü "Kepez Belediyesince 16. bisiklet yarışını düzenlediğimiz etkinliğine katılan tüm yarışçıları tebrik ediyorum ve derece elde edenleri kutluyorum. Sporla hemşerilerimizi daha farklı ortamlarda buluşturmaya ve sağlıklı bir yaşam için bu tur etkinlikleri düzenlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü konuşmasının ardından kendi kategorisinde dereceye giren sporcuları madalya ile ödüllendirdi. - ANTALYA

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Kepez Belediyesi, Bisiklet, Antalya, Kepez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kepez'de pedallar 120 dakika yarıştı - Son Dakika Spor


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