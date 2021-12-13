Üye Girişi
Kepez, Manavgat'ı tek golle yendi - Son Dakika

Kepez, Manavgat'ı tek golle yendi

13.12.2021 11:24
Kepez, Manavgat'ı tek golle yendi

Sahasında ağırladığı Manavgat Belediyespor'u tek golle yenen Kepez Belediyespor, grup birinciliğini bırakmadı.

Sahasında ağırladığı Manavgat Belediyespor'u tek golle yenen Kepez Belediyespor, grup birinciliğini bırakmadı.

BAL Ligi 4. Bölge 3'üncü Grup'ta karşılaşan Kepez Belediyespor ile Manavgat Belediyespor maçı, 1-0 sona erdi. Hasan Doğan Stadı'nda yapılan karşılaşmanın 65'inci dakikasında oluşan korner vuruşunu gole çeviren Rıdvan Gökçe, takımı Kepez Belediyespor'un grup birinciliğini korumasını sağladı. Ligin 7'inci maçı sonucu puanını 19'a çıkaran Kepez Belediyespor'un taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

"Hücum eksiğine rağmen 3 puanı aldılar"

Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, meclis üyeleri, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ile yönetim kurulu üyeleri, maç sonunda takımlarını tebrik etti. Takımın sponsorluğunu üstlenen işadamı Mustafa Yılmaz'ın golsüz biten ilk yarı sonunda takıma yaptığı motivasyon konuşması, maçın kazanılmasında etki oluşturdu. Sakatlık geçiren hücumdaki 3 önemli oyuncu eksikliğine rağmen kazanmayı başaran teknik direktör Şakir Filiz, maç maç düşünerek hareket ettiklerini söyledi. - ANTALYA

Kepez, Manavgat'ı tek golle yendi
Kepez, Manavgat'ı tek golle yendi
Kepez, Manavgat'ı tek golle yendi
Kepez, Manavgat'ı tek golle yendi

Kepez Belediyespor, Kepez Belediyesi, Manavgat, Gökçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kepez, Manavgat'ı tek golle yendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları paylaştı 11:20 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları paylaştı
Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü 11:16 Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor! 11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor! Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu 08:17 HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem 08:10 Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

Son Dakika Haberleri
11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı
11:17 Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu
11:15 Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü
11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
11:08 Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi
11:07 PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler
11:07 Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi
10:57 Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar
10:46 "Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!" Sosyal medyadan dolar tepkileri
10:45 Aşılar, Türkiye'de görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den can sıkıcı araştırma
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu         
11:17
Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi         
11:09
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 11:30:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kepez, Manavgat'ı tek golle yendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement