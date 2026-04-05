Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, derbide kaydettiği golle birlikte Süper Lig'de 5. golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu, yedek başladığı derbide gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 62. dakikasında oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fenerbahçe'de ilk sezonunu yaşayan Kerem, ligde 5. gol sevincini yaşadı.
Kerem, derbide 62. dakikada Musaba'nın yerine dahil oldu.
Kerem Aktürkoğlu'nun, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunuyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu Derbide Gol Attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?