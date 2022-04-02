Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu

02.04.2022 23:17

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun çok ciddi olmadığı ve önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı öğrenildi.

Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yürekleri ağza getirdi. Sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakan milli futbolcunun son durumu netlik kazandı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAMASI BEKLENİYOR

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre, Kerem Aktürkoğlu'nun ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Riske edilmemek için oyundan çıkarılan ve yapılacak son kontrollerden sonra durumu netleşecek genç yıldızın, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu - Son Dakika


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