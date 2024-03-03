Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendikleri derbide hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ile Türkiye Kupası'ndan elendikleri için morallerinin bozuk olduğunu belirterek, "Böyle zamanlarda birlik olmak, beraberlik içinde olmak, takım ruhunu ortaya koymak, taraftarlarımızla beraber olmak çok önemliydi. Taraftarlarımız 90 dakika hiç susmadı. İçerde oynuyormuş gibi hissettik. Sahaya da bir karakter koyduk. Bunun sonucunda da çok zor deplasmandan güzel bir galibiyetle ayrıldık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Avrupa'da veda etmenin hayal kırıklığını yaşadıklarını anlatan milli futbolcu, "Hayallerimiz vardı. Bu hayal kırıklığının getirdiği bir moral bozukluğu da vardı. Lige sarılmamız gerektiğini konuştuk. Dün akşam yemeğimiz vardı. Orada da aynı birlikteliği sahaya yansıtacağımızı konuştuk. Bugün güzel bir gün oldu bizim için. Daha farklı da kazanabilirdik. Pozisyonlar yakaladık. Rakibimizin de pozisyonu vardı. Hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Tüpraş Stadı'nda daha önce maç kazanmamalarına değinen Kerem Aktürkoğlu, "Tüpraş Stadı'nda daha önce kazanamamıştık. Bu maçın önemli olduğunu ve galibiyet almamız gerektiğini konuştuk." şeklinde görüş belirtti.
Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de daha çok maçın olduğunu anlatarak, "Maçtan önce takım arkadaşlarıma 'Kazanırsak şampiyon olmayacağız, kaybedersek veya berabere kalırsak da şampiyonluk gitmeyecek.' demiştim. Daha 10 hafta var. Bugün saha içinde bazı üstünlüklerin bizde olduğunu göstermiş olduk. Sadece Fenerbahçe ile yarışmıyoruz. Genel olarak herkesle yarışıyoruz. Herkes bize karşı birlik oluyor. Bugün de o birlikteliği biraz bozduk." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu: Hak ettikleri 3 puanı aldık - Son Dakika
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