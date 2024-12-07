Kerem Aktürkoğlu ile Benfica Galip - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kerem Aktürkoğlu ile Benfica Galip

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Vitoria Guimaraes'i 1-0 yenerek 8. galibiyetini aldı.

07.12.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica, Portekiz Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Vitoria Guimaraes'i milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Benfica, Vitoria Guimaraes'i ağırladı. Ev sahibi ekip 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da başka gol olmayınca Benfica sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Üst üste 8. galibiyetini kazanan Benfica, puanını 31'e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. Vitoria Guimaraes ise 21 puanla 6. sırada kaldı.

Kerem, ligdeki 6. golünü kaydetti

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 11'de başladığı maçta 79. dakikada yerini Jan-Niklas Beste'ye bıraktı. Aktürkoğlu bu maçla Portekiz Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı. 26 yaşındaki futbolcunun ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Portekiz Kupası'nda da 1 golü daha bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz, Vitoria, Benfica, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu ile Benfica Galip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 00:05:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu ile Benfica Galip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.