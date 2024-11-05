Benfica'da formasıyla müthiş bir performans sergileyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de gündem olmaya devam ediyor.
Portekizli futbolseverlerin gönlünde kısa sürede taht kuran Kerem, Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi. 26 yaşındaki yıldız, yapılan oylamada Sporting Lisbon'dan Gyökeres ve Porto'dan Samu'yu geride bıraktı.
Benfica'da skor katkısı anlamında zirvede yer alan milli futbolcu, 5 lig maçında 5 gol, 3 asistle toplamda 8 gol katkısı yaptı. Milli yıldızın tüm kulvardaki 9 maçta ise 8 gol, 3 asisti bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül - Son Dakika
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