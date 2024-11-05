Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül

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Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi. Kerem, Sporting Lisbon'dan Gyökeres ve Porto'dan Samu'yu geride bıraktı.

05.11.2024 21:13  Güncelleme: 21:53
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Benfica'da formasıyla müthiş bir performans sergileyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de gündem olmaya devam ediyor.

PORTEKİZ LİGİ'NDE EN İYİ FORVET SEÇİLDİ

Portekizli futbolseverlerin gönlünde kısa sürede taht kuran Kerem, Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi. 26 yaşındaki yıldız, yapılan oylamada Sporting Lisbon'dan Gyökeres ve Porto'dan Samu'yu geride bıraktı.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'da skor katkısı anlamında zirvede yer alan milli futbolcu, 5 lig maçında 5 gol, 3 asistle toplamda 8 gol katkısı yaptı. Milli yıldızın tüm kulvardaki 9 maçta ise 8 gol, 3 asisti bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu\'na büyük ödül

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Bilişim Hurda:
    TEBRİKLER ASLAN. ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN. Semih gibi çömezlere çok güzel idol oluyorsun 19 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YANLIS HABERDIR O ARDA GULER DIR KULÜBE MUDAVI MI ÖDÜLÜ 9 10 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Hak etmedi Bence 2 16 Yanıtla
  • Müslüm Çoban:
    Adam gibi Adam örnek insan,yolun bahtın açık olsun 15 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    yapi var yapi :)))) 9 3 Yanıtla
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