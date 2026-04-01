Kerem Aktürkoğlu'ndan 15. Gol
01.04.2026 00:06
Kerem Aktürkoğlu, Kosova'ya karşı 15. golünü attı ve A Milli Takım'ın ilk golünü kaydetti.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kosova karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 15. golünü attı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova ile karşı karşıya gelirken, millilerin ilk golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Müsabakanın 53. dakikasında Orkun Kökçü'nün pasıyla sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız'ın ortasında kale önünde Kerem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece ay-yıldızlı formayla 51. maçında 15. gol sevincini yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 69. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım, Kosova, Futbol, Spor, Son Dakika

Advertisement
