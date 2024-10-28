Kerem Aktürkoğlu'ndan Hat-trick - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Hat-trick

Benfica'nın 5-0'lık galibiyetinde hat-trick yapan Kerem, 'Hayallerimi gerçekleştiriyorum' dedi.

28.10.2024 00:16
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Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında Benfica'nın sahasında Rio Ave'yi 5-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Hayallerimi gerçekleştiriyorum." dedi.

Maçın ardından Benfica televizyonuna demeç veren Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynadıkları ve Feyenord'a 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından takım olarak bu maçta bir tepki göstermeleri gerektiğini ve bunu başardıklarını söyledi.

"Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum ve bunu adım adım yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." diyen Aktürkoğlu, "Bu stadyumu seviyorum çünkü bana şans veriyor. Burada oynadığım her maçta gol attım ve umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Portekiz basını da internet sayfalarında "hat-tirck" yapan Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı.

O Jogo "Benfica'nın gol yağmurunda Aktürkoğlu şov", Record, "Aktürkoğlu rüya gibi bir ilk yarı oynadı ve yarım saatte üç gol attı", Diario de Noticias "Benfica, kırılgan Rio Ave'yi Aktürkoğlu'nun hat-trick ile yerle bir etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan Hat-trick - Son Dakika

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