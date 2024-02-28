Kerem Aktürkoğlu\'ndan Mauro Icardi itirafı: Beni kırma yap dedim

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk takımın başına geçtiğinden bu yana, bir birlik ortamının hakim olduğunu belirten Aktürkoğlu'nun, Mauro Icardi hakkındaki sözleri geniş yankı buldu.

Icardi'nin, yaptığı hareket sonrası 1 maç men ve 19 bin 500 TL para cezası aldığı Ankaragücü maçındaki gol sevincine değinen, Kerem Aktürkoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü maçında hem bizim hem taraftarın beklediği Icardi sevincini görmekti. Değer verdiğim insanın modunun düştüğünü hissettiğim anda destek olmak istedim. Ben direkt kendimi insanların yerine koyuyorum. Orada Icardi'nin o sevinci yapmayacağını biliyordum, 'Beni kırma lütfen yapar mısın' dedim. O da sağ olsun yaptı."