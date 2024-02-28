Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi itirafı: Beni kırma yap dedim - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi itirafı: Beni kırma yap dedim

Kerem Aktürkoğlu\'ndan Mauro Icardi itirafı: Beni kırma yap dedim

Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

28.02.2024 17:25  Güncelleme: 17:29
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk takımın başına geçtiğinden bu yana, bir birlik ortamının hakim olduğunu belirten Aktürkoğlu'nun, Mauro Icardi hakkındaki sözleri geniş yankı buldu.

Icardi'nin, yaptığı hareket sonrası 1 maç men ve 19 bin 500 TL para cezası aldığı Ankaragücü maçındaki gol sevincine değinen, Kerem Aktürkoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü maçında hem bizim hem taraftarın beklediği Icardi sevincini görmekti. Değer verdiğim insanın modunun düştüğünü hissettiğim anda destek olmak istedim. Ben direkt kendimi insanların yerine koyuyorum. Orada Icardi'nin o sevinci yapmayacağını biliyordum, 'Beni kırma lütfen yapar mısın' dedim. O da sağ olsun yaptı."

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi itirafı: Beni kırma yap dedim

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