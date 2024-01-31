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Kerem Aktürkoğlu'nun golü Şampiyonlar Ligi'nde en iyi gol seçildi - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'nun golü Şampiyonlar Ligi'nde en iyi gol seçildi

Kerem Aktürkoğlu\'nun golü Şampiyonlar Ligi\'nde en iyi gol seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, grup aşamasının en iyi golü seçildi. Galatasaray'ın ilk hafta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Tete ise oylamada ikinci oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

31.01.2024 15:07
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a Manchester United karşısında 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, "grup aşamasının en iyi golü" seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nun 5. haftasında oynanan maçta Manchester United ağlarını sarsan Kerem, aday olan 10 isim arasında ilk sırada yer aldı.

Galatasaray'ın ilk hafta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Tete ise oylamada ikinci oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

Kaynak: AA

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