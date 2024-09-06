Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle Karacabey Belediyespor'a dayanışma bedeli

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya transferiyle Karacabey Belediyespor'un 60 bin Euro dayanışma bedeli kazanması bekleniyor.

Galatasaray'dan, Portekiz temsilcisi Benfica'ya 12 milyon Euro'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan eski kulüpleri dayanışma bedeli alacak. Bunlardan biri de Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor. Karacabey Belediyespor'un, bu transferden 60 bin Euro alması bekleniyor.

Milli futbolcu, 2018-2019 sezonunda Bursa takımında 34 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. - BURSA