Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı

Kerem Aktürkoğlu\'nun kader maçı
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Fenerbahçe'de sezon başından bu yana eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, ligin 5. haftasında oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde kendisi adına kritik bir maça çıkacak. İsmail Kartal'ın milli yıldıza ilk 11'de son bir şans daha vereceği ve ilerleyen haftalardaki durumuna bu maçtaki performansına göre karar vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana sergilediği performansla beklentilerin altında kalan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Kerem Aktürkoğlu için kritik viraja girildi. 

İSMAİL KARTAL'DAN SON BİR ŞANS

Sarı-lacivertli ekibin Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı mücadele, milli futbolcu için adeta bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın, eleştirilere rağmen milli yıldıza ilk 11’de son bir şans daha vermeyi planladığı öğrenildi. 

PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Tecrübeli çalıştırıcının, oyuncunun Gaziantep FK karşısında sergileyeceği performansa göre gelecekteki kadro tercihlerini şekillendireceği ve Kerem’i kulübeye çekip çekmeyeceğine bu maçın ardından karar vereceği belirtildi. Formayı kapmak ve güven tazelemek isteyen yıldız oyuncunun sahadaki sergileyeceği reaksiyon merakla bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu, İsmail Kartal, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Cengiz ünder kalsaydı daha iyi olurdu 2 0 Yanıtla
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