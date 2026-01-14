Kerem Demirbay'ın Eyüpspor maceraso sona erdi - Son Dakika
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor maceraso sona erdi

14.01.2026 15:43
Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile prensipte anlaşma sağlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, kısa süre içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile prensipte anlaşma sağladı.

KASIMPAŞA İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Emre Belözoğlu yönetiminde kadrosunu güçlendiren Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi transferlerinin ardından Kerem Demirbay için de anlaşmaya vardı. Lacivert-beyazlıların, 32 yaşındaki oyuncunun transferinde Eyüpspor ile el sıkıştığı belirtildi.

EYÜPSPOR'DAN AYRILIĞA HAZIRLANIYOR

Kerem Demirbay'ın Eyüpspor ile sözleşme feshi için görüşmelere başladığı öğrenildi. Deneyimli futbolcunun kulüpteki eşyalarını topladığı ve personelle vedalaştığı ifade edildi.

RESMİ İMZA YAKIN

Taraflar arasında son detayların netleşmesinin ardından Kerem Demirbay'ın kısa süre içinde Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Demirbay, Eyüpspor formasıyla bu sezon 16 maça ilk 11'de başladı ve takımının orta sahasında önemli bir rol üstlendi.

GALATASARAY DÖNEMİ

Tecrübeli futbolcu, 2023 yılında Bayer Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla 76 resmi maça çıkan Demirbay, bu süreçte 7 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan Red Hakan Red:
    istanbuldan taşınmak istemeyen istabulun böyle takımlarına gidiyor anadolu takımlarıda bu konuda şanssız 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
