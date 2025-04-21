Kerem Kamal Kula'da Coşkuyla Karşılandı

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Kerem Kamal, beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak göreve başladığı Manisa'nın Kula ilçesinde coşkuyla karşılandı.

İlçe girişinde Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Cem Bora Akıncı, görev yaptığı Fatih Ortaokulundaki öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile vatandaşlar tarafından karşılanan Kerem Kamal, "Yaren" ekibiyle şehir turu attı.

İlçe esnafının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kerem Kamal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görev yaptığım okulumda öğrencilerimle ilk defa bugün buluşacağım. Ben böyle bir karşılama beklemiyordum, çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Bu karşılama için Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve okul müdürümüze çok teşekkür ederim. Mutluluğumla mutlu olan herkese çok teşekkür ederim. Kula'da beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapıyorum. Bu sene göreve başladım. İlk senemde Kula bana uğurlu geldi diyebilirim, ikinci şampiyonluğumu kazandım." dedi.

Şampiyonaya iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini aktaran Kamal, "Yaklaşık 4 aydır bu organizasyona hazırlanıyordum. Bayramlarda, özel günlerin hiçbirisinde evde değildim, sürekli kamplardaydık. Çok şükür bunun karşılığını şampiyon olarak almak hem benim, ailem ve ülkem adına çok mutluluk verici. Okuluma da ilk kez gelmek nasip oldu. Onun için de çok mutluyum. Ben finalde Ermeni rakibimle karşılaştım. Ermeni rakibimle karşılaşmam bir tık daha önemliydi. Çünkü ister istemez aramızda bir şeyler oluyor. Ermeni rakibimi yenince etkisi çok daha büyük oldu. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bana çok sahip çıktı. Onun için çok mutluyum. 7-2'lik skorla altın madalya kazandım, onun için çok mutluyum." diye konuştu.

Okulunda öğrencileriyle buluşan Kamal, daha sonra Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i ziyaret etti.