Kerem Kamal Yarı Finalde Elendi

ARNAVUTLUK'un başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mindere çıkan Kerem Kamal, ilk maçında Ukraynalı Maksym Liu'yu elemelerde 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Kerem Kamal, akşam seansında Moldovalı Vitalie Eriomenco ile yarı finalde karşılaştı. Mücadelede üst üste ataklarla 5-0 öne geçmesine rağmen Kamal, son Avrupa U23 şampiyonu Eriomenco karşısında maçı 6-5 kaybedince final şansını da kaybetti. Milli güreşçi bronz madalya için yarın akşam mücadele edecek.