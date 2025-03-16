Kerem Kazaz, Marmaris Ege Rallisi'nde zafer kazandı - Son Dakika
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Kerem Kazaz, Marmaris Ege Rallisi'nde zafer kazandı

Kerem Kazaz, Marmaris Ege Rallisi\'nde zafer kazandı

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağında Kerem Kazaz birinci oldu.

16.03.2025 18:24
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Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Marmaris Ege Rallisi, üç gün süren mücadelelerin ardından tamamlandı. Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, Team Petrol Ofisi adına yarışan Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibi genel klasmanda birinciliğe ulaştı.

Henüz 19 yaşında olan genç pilot Kerem Kazaz, genel klasmandaki zaferinin yanı sıra Genç Pilotlar ve Sınıf 2 birinciliğini de kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Kazaz, aynı zamanda Remed Assistance Özel Ödülü'nün sahibi olurken, Team Petrol Ofisi de Türkiye'deki ilk rallisinde takımlar birinciliğini elde etti.

Genel klasmanda ikinciliği Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi alırken, aynı zamanda Sınıf 3 birincisi oldular. Üçüncülük ise Toksport WRT takımından Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibinin oldu. Markalar birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye kazandı.

İki çeker ve Sınıf 4 birincisi Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren, Sınıf 5 birincisi Uğur Kaban-Melih Uygun, Sınıf N birincisi ise Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ oldu. Master pilotlar kategorisinde GP Garage My Team'den Uğur Soylu ve co-pilotu Şener Güray birinciliğe ulaşırken, kadın pilotlar birincisi yine GP Garage My Team'den Eda Soylu oldu. Kadın co-pilotlar birinciliğini ise Begüm Uludağ elde etti.

Bu yıl merhum otomobil sporcusu Berç Arhanyan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası'nda ise Akın Can Kiper- Murat Yılmaz ekibi zirvenin sahibi oldu ve Kategori 2 birinciliğini kazandı. Kategori 3 birinciliğini Yaman Yılmaz-Ali Emre Yılmaz, Kategori 4 birinciliğini GMG Racing'ten Özgür Yürük-Mutlu Güler, Kategori 1 birinciliğini ise Faruk Sayın-Hilal Olgun elde etti. Kupada kadın pilotlar birincisi Çiğdem Tümerkan olurken, kadın co-pilotlar birinciliğini Sena Er kazandı.

Ödül töreninde, Marmaris'te özel eğitim gören öğrencilerin hazırladığı resimler, yarışın ilk üç ekibine takdim edilirken, İl Jandarma Komutanlığı "Kaskım kapalı, yolum açık olsun" sloganıyla güvenli sürüş mesajı verdi. Aile İçi Şiddetle Mücadele Birimi ise "Kadına el kalkamaz" pankartı açarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı, 17-19 Nisan tarihlerinde Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenecek Bodrum Rallisi ile devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kerem Kazaz, Marmaris Ege Rallisi'nde zafer kazandı - Son Dakika

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