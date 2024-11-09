Kerem Yavaş: Değerli Bir 3 Puan Aldık - Son Dakika
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Spor

Kerem Yavaş: Değerli Bir 3 Puan Aldık

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Adana Demirspor karşısında elde ettikleri 1-0 galibiyeti değerlendirdi.

09.11.2024 22:17
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- Kerem Yavaş: "Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu"

ADANA - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Rakibe saygı duyarak hazırlandık ve sonuç olarak oyuncularımız bunu sahaya yansıttı. Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, genç ve dinamik bir takıma karşı zor bir mücadelede galip geldiklerini belirterek, "Puan tablosundaki yerleri ne kadar iyi bir takım olduklarını göstermiyor. Son 3-4 haftada kazanamamalarına rağmen, en az rakipleri kadar pozisyon üreten, öne geçen, skoru artırabilecek kaliteye sahip bir takıma karşı oynadık. Adana Demirspor'un yaşadığı problemlerin farkındayız. Takdir edilecek bir mücadele veriyorlar. Bunları bilerek buraya geldik. Onlara saygı duyarak hazırlandık ve sonuç olarak oyuncularımız bunu sahaya yansıttı. Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu" ifadelerini kullandı.

"İyi gidişatımızı devam ettireceğiz"

Milli araya kadar olan süreçte kalelerini gole kapadıklarını anlatan Yavaş, "Süper Lig'de mücadele etmek istiyorsak; oyunun savunma bölümünü iyi uygulamanız gerekiyor, bunun farkındayız. Oyuncularımız buna olumlu cevap verdiler ve artan bir performans gösteriyorlar. Hücumda az üretken olmamıza rağmen, savunmadaki performansımızla bu maçı kazandık. Eyüpspor için geçerli ve değerli bir pozisyondayız. Milli arayı hem sakatlıkların düzelmesi hem dinlenme hem de eksik taraflarımızı iyi çalışarak bu iyi gidişatımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kerem Yavaş: Değerli Bir 3 Puan Aldık - Son Dakika

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