Kerem Yavaş: 'Kazanmaya yakın taraf bizdik' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kerem Yavaş: 'Kazanmaya yakın taraf bizdik'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Genel olarak kazanmaya yakın taraf bizdik. İlk 4 hafta namağlup olarak, 8 puanla lige başlangıç yapmak bizim için değerliydi' dedi.

01.09.2024 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kerem Yavaş: "Kazanmaya yakın taraf bizdik"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Genel olarak kazanmaya yakın taraf bizdik. İlk 4 hafta namağlup olarak, 8 puanla lige başlangıç yapmak bizim için değerliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, sözlerine hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'nın yakınlarına ve Adanaspor ile Trabzonspor camialarına başsağlığı dileğinde bulunarak başladı. Sonrasında maçı değerlendiren Yavaş, "Bugün bizim için iyi bir test maçıydı. Tarihimizde ilk kez Trabzonspor ile oynadık. İlk defa bir büyük takıma karşı oynadık. Ligin devamı için bu maç bize iyi bir referans olacaktı. Hedefe ulaşamadıkları Avrupa maçları üzerinden Trabzonspor'u analiz ettik. Orada gördüğümüz genel anlamıyla Trabzonspor'un kötü oynamadığı sadece sonuca gidemediğiydi. Karşılaşmanın ilk 10 dakikası bizim adımıza mutluluk vericiydi. Rakibimize deplasman hissettirmek istiyorduk. Pozisyonlara girdik, çok duran top kazandık. Golü bulamadık. İkinci yarıda maç yine dengelendi. İkinci yarıya ilk yarıdaki gibi tempolu başlayamadık. Genel olarak kazanmaya yakın taraf bizdik. İlk 4 hafta namağlup olarak, 8 puanla lige başlangıç yapmak bizim için değerliydi. Milli takım arasını iyi değerlendirip sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Yavaş: 'Kazanmaya yakın taraf bizdik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:47 Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti
11:39 Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia ’’Doktor bey hasta çok kötü’’ Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia! ''Doktor bey hasta çok kötü''
11:24 Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir ilk Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
11:09 Ölümüne rahatlık Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu Ölümüne rahatlık! Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
10:47 İtalya’da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı İtalya'da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı
10:21 Cem Uzan, Galatasaray’ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız Cem Uzan, Galatasaray'ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 01:05:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kerem Yavaş: 'Kazanmaya yakın taraf bizdik' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement