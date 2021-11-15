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Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu - Son Dakika

Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu

15.11.2021 09:21
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu

Kestel Belediyesi, TSYD Bursa Şubesi ve Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile organize edilen Kestel Ayak Tenisi Basın Kupası'nda şampiyon 'Kestel Online' oldu.

Kestel Belediyesi, TSYD Bursa Şubesi ve Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile organize edilen Kestel Ayak Tenisi Basın Kupası'nda şampiyon 'Kestel Online' oldu.

Kestel Belediyesi, TSYD Bursa Şubesi ve Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile organize edilen Kestel Ayak Tenisi Basın Turnuvası kıyasıya süren mücadelelerle tamamlandı. Kestel 15 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvayı, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İlçe Protokolü ve TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi izledi. 14 takımın katıldığı turnuvada 'Kestel Online' ve 'TGRT Haber' ekibi final müsabakası oynadı. Final müsabakasını kazanan Kestel Online takımı, turnuvanın şampiyonu olurken TGRT Haber ikinci, EnBursa.com takımı da üçüncü olarak tamamladı. Başkan Tanır ve Başkan Ekmekçi, dereceye giren takımlara kupa, madalya ve ödüllerini verdi. TSYD Bursa Şubesi Başkanı Ekmekçi, bu tür organizasyonların mesleki anlamda motive edici olduğunu ve faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Kupa töreninin ardından konuşan Başkan Tanır, "Kestel Belediyesi, TSYD Bursa Şubesi ve Ayak Tenisi Federasyonu Bursa Temsilciliği olarak, Türkiye'de ilk kez basın mensuplarımızın yer aldığı bir ayak tenisi kupası düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuvamız en ufak bir sakatlık yaşanmadan, gayet keyifli ve centilmence tamamlandı. Bu sebeple, turnuvaya katılan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı kutluyorum. Sizler bizim mesai ve saha arkadaşlarımızsınız. Kamuoyu yararı için sabah akşam demeden yoğun bir tempoyla çalıştığınızı biliyor ve görüyoruz. Bu sebeple biraz olsun yorgunluğunuzu almak ve sizleri motive etmek adına böyle bir organizasyon düzenledik. İnşallah, önümüzdeki günlerde de farklı branşlarda siz basın mensubu dostlarımızı sahalarda, salonlarda misafir edeceğiz" diye konuştu. Başkan Tanır, daha sonra dereceye giren takımlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu
Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu

Kestel Belediyesi, Şampiyon, Kestel, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kestel Belediyesi TSYD Ayak Tenisi Kupası'nda şampiyon belli oldu - Son Dakika
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