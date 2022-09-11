Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası sona erdi

11.09.2022 15:44
Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası sona erdi

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası sona erdi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonun son gününde skeet kadın ve erkek takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Skeet kadınlar takım kategorisinde milli sporcular Nur Banu Balkancı, Sena Can ve Aylin Sarmat, 193 puanla sıralama müsabakasını 7. sırada tamamladı.

Mustafa Serhat Şahin, Onur Atak ve Salih Hafız'dan oluşan erkek milli takımı ise 199 puanla 15'inci oldu.

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Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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