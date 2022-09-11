Mustafa Serhat Şahin, Onur Atak ve Salih Hafız'dan oluşan erkek milli takımı ise 199 puanla 15'inci oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonun son gününde skeet kadın ve erkek takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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