Kick Boks Federasyonunun mali genel kurulunda raporlar oy birliğiyle ibra edildi

Kick Boks Federasyonunun mali genel kurulunda raporlar oy birliğiyle ibra edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Kick Boks Federasyonunun 10. olağan mali genel kurulu Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Kurulda yönetim kurulunun faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi, mali ve idari konularla gelecek dönem hedefleri ele alındı.
Türkiye Kick Boks Federasyonunun 10. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi.
Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve hedefler de değerlendirildi.
Kaynak: AA
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