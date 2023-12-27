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Kick boksta 2024 yılı vize antrenör semineri online yapıldı - Son Dakika
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Kick boksta 2024 yılı vize antrenör semineri online yapıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen online seminere AFAD Farkındalık ve Gönüllülük Dairesi Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Şube Müdürü Hüseyin Gökay Kırmızıgül, Prof. Dr. Alper Karadağ, Prof. Dr. Ali Tekin ve Dr. Emrah Özdemir katıldı. Seminerde, Federasyon Başkanı Salim Kayıcı'nın da sunum yaparak, kick boksun genel ve değişen kuralları ile 2024 yılı uygulamaları değerlendirildi.

Kick boksta 2024 yılı vize antrenör semineri online yapıldı
27.12.2023 - 00:03,
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Kick boksta 2024 yılı vize antrenör semineri online yapıldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, online düzenlenen seminere AFAD Farkındalık ve Gönüllülük Dairesi Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Şube Müdürü Hüseyin Gökay Kırmızıgül, Prof. Dr. Alper Karadağ, Prof. Dr. Ali Tekin ile Dr. Emrah Özdemir katıldı.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı'nın da bir sunum yaptığı seminerde, kick boksun genel ve değişen kuralları ile 2024 yılı uygulamaları değerlendirildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Kick boksta 2024 yılı vize antrenör semineri online yapıldı - Son Dakika


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