Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Ankara ayağı 12 Şubat'ta başlayacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2022 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Ankara ayağının 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2 ve 4'üncü "dan" sınavları 12 Şubat Cumartesi, 2, 4 ve 6'ıncı dan sınavları da 13 Şubat Pazar günü Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı, sınav alanına maskesiz ve HES kodu olmadan girilemeyeceği, sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtildi.