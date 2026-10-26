Kılıç eskrimde genç erkek milli takımı Oran'da altın madalya kazandı

Kılıç eskrimde genç erkek milli takımı Oran'da altın madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençler ve Yıldızlar Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Cezayir'in Oran kentindeki ayağında genç erkekler takım müsabakaları yapıldı. Arda Takka, Furkan Yaman, Toprak Altınçekiç ve Mustafa Yıldırım'dan oluşan genç milli takım, altın madalya kazanarak şampiyon oldu.
Gençler ve Yıldızlar Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Cezayir'deki ayağına katılan Türk sporcular takım halinde şampiyon oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Oran kentindeki organizasyonda, genç erkeklerde takım müsabakaları yapıldı.
Arda Takka, Furkan Yaman, Toprak Altınçekiç ile Mustafa Yıldırım'dan oluşan genç milli takım, altın madalya kazandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?