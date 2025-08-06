Kilis Belediyespor\'da Mustafa Özer Görevinden Ayrıldı

KİLİS Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Özer görevinden ayrıldı. 2024-25 sezonu başında göreve başlayan Özer, takımın 16 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselmesinde önemli pay sahiplerinden birisi oldu.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kilis Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Özer, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrıldı. Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Grup'ta en yakın rakibinin 8 puan önünde şampiyonluğa ulaşan Kilis ekibi, TFF 3'üncü Lig'e yükseldi. Takımın gösterdiği başarıda önemli pay sahiplerinden birisi olan teknik direktör Mustafa Özer, şampiyonluğun ardından takımdan ayrıldı.

Alt liglerde birçok takımda görev alan tecrübeli teknik adam, Kilis Belediyespor'u profesyonel liglere çıkartmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. 16 yıl sonra şampiyon olduklarını hatırlatan Özer, "Kilis Belediyespor ile sezonu 71 puanla şampiyon olarak tamamladık. Kilis Belediyespor'u 16 yıl sonra 3'üncü Lig'e çıkartmanın mutluluğunu yaşadık. Sezon boyunca bizleri destekleyen şehrin idarecilerine, kulüp yönetimine, teknik ekibime, oyuncularıma ve Kilis halkına teşekkür ediyorum" dedi.

'SEZON BOYUNCA HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEMEK OLDUKÇA ZOR'

Takımının kırmızı kart görmeden sezonu tamamladığına dikkat çeken Mustafa Özer, rekabetin yüksek olduğu liglerde böyle istatistiklerin kolay elde edilmediğini dile getirdi. Özer, "Sezon boyunca kırmızı kart görmeden ligi şampiyon olarak tamamladık. Bu tarz istatistikleri rekabetin yüksek olduğu liglerde kolay elde edemezsiniz. Futbolun doğasında fiziksel mücadele olduğu için sezon boyunca hiç kırmızı kart görmemek oldukça zor. Futbolda bu tarz olaylar çok nadir yaşanır. Bunu başardığımız için mutluyuz. Mücadelemizi taktik anlayışla sahaya yansıttık. Sahada sadece futbol oynanması gerektiğini oyuncularımla birlikte gösterdik" şeklinde konuştu.

'HEP OYUNUN İÇİNDE KALMAYI TERCİH ETTİM'

Futbol kariyerini de ligi maçlarında hiç kırmızı kart görmeden tamamlayan sadece Türkiye Kupasında 1 kırmızı kartı bulunan Mustafa Özer, "13 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerimde ligde kırmızı kart görmedim. Hep oyunun içinde kalmayı tercih ettim. Futbol bir konsantre oyunu. Bunu futbolculuk dönemimde de sahaya yansıttım" dedi.

Öte yandan Mustafa Özer, 2015 yılında Türkiye Amatör Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde UEFA Tarafından düzenlenen UEFA Regions Cup'ta fair-play ödülünün de sahibi olmuştu.