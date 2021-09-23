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- Kilis'te Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlandı

KİLİS - Kilis'te, protokol üyelerinin katılımıyla "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri çerçevesinde bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Fısıtıklı Park önünde Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Gençlik ve Spor ile Müdürü Metin Kaplan ile daire amir ve müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Vali Recep Soytürk, yaptığı açıklamada, Protokol üyeleri, gençler il müdürleri ile birlikte yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, "Sporun hayatımızdaki önemini vurgulamak için bu etkenliği gerçekleştiriyoruz. Çağımızda özellikle teknoloji geliştikçe, spor imkanları azalıyor. Her yere araçlarla gidiyoruz. Halbuki iş yerlerimize alış veriş yapmaya giderken, yürüyerek gitsek veya düzenli spor yapsak, hem sağlığımız için hem ekonomi için faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımıza tavsiyemiz, daha fazla spor yapmaları, daha fazla yürümelerini istiyorum. Bugün Avrupa Spor Haftası bu nedenle tam vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum" dedi.