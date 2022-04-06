Kilis'te barış için düzenlenen judo turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Kilis'te barış için düzenlenen judo turnuvası sona erdi

06.04.2022 13:40
Kilis'te barış için düzenlenen judo turnuvası sona erdi

Dünya Judo Federasyonu'nun finanse ettiği ve 4 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla başlayan judo turnuvası 2 gün süren müsabakaların ardından sona erdiBeşevler Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Gürcistan ve Azerbaycan...

Dünya Judo Federasyonu'nun finanse ettiği ve 4 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla başlayan judo turnuvası 2 gün süren müsabakaların ardından sona erdi

Beşevler Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Gürcistan ve Azerbaycan ve Türkiye'den 15 şehirden toplam 400 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, 2 gün serin Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvasının sone erdiğini ifade ederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Gürcistan ve Azerbaycan ile Türkiye'den 15 ilin katılımıyla gerçekleşti. Suriye'den turnuvaya katılanlar, güvenli bölgelerden gelen judo takımlarıdır. Daha önce 6 kez ulusal bazda yapılmıştı. İlk kez uluslararası turnuva yapıldı. Dünya Judo Federasyonu Kilis'te ağustos veya eylül ayında uluslararası bir turnuva yapmayı planlıyor" dedi

Etkinliğe Uluslararası Judo Medya Direktörü Nicolas Messner, Çocuklar Judo Sorumlusu Leandra Freitas, Judo Federasyonu Genel Direktörü Mesut Kapan, Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Erkmen de katıldı. - KİLİS

Kilis'te barış için düzenlenen judo turnuvası sona erdi
Kilis'te barış için düzenlenen judo turnuvası sona erdi
Kilis'te barış için düzenlenen judo turnuvası sona erdi

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Gürcistan, Kıbrıs, Suriye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kilis'te barış için düzenlenen judo turnuvası sona erdi - Son Dakika


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