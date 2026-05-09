Kilis\'te Galatasaray Coşkusu

GALATASARAY'ın Süper Lig'deki 26'ncı şampiyonluğu Kilis'te coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için kentte ellerine sarı-kırmızı bayrakları alan Kilisliler, sokaklarda kutlama yaptı. Araçlarına ve motosikletlerine binen taraftarlar uzun araç kuyrukları oluşturarak sevinç yaşadı.