Kim Min-Jae, askerlik sonrası Bayern Münih'e transfer olacak

Fenerbahçe'den sergilediği başarılı performansın ardından Napoli'ye transfer olan ve İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae, Güney Kore'de askerlik görevini yerine getiriyor. Askerliğin sona ermesiyle birlikte 26 yaşındaki stoper, Bayern Münih'in yolunu tutacak.
Kim-Min Jae'nin askerde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Terhis olmak için gün sayan başarılı savunmacı, üniformayı çıkarır çıkarmaz Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Güney Koreli stoper, BayernMünih'te 10-12 milyon euro arasında brüt maaş kazanacak. Geçen sezon Napoli formasıyla 45 maçta görev alan Kim Min-Jae, kulübün 33 yıl sonra elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
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