Kim Min-Jae, askerlik sonrası Bayern Münih'e transfer olacak - Son Dakika
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Kim Min-Jae, askerlik sonrası Bayern Münih'e transfer olacak

Kim Min-Jae, askerlik sonrası Bayern Münih'e transfer olacak

29.06.2023 16:16

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve Serie A'da şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae, askerlik görevini tamamladıktan sonra Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçen sezon Napoli formasıyla büyük başarılar elde eden Güney Koreli stoper, Bayern Münih'te 10-12 milyon euro arasında brüt maaş kazanacak.

Fenerbahçe'den sergilediği başarılı performansın ardından Napoli'ye transfer olan ve İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae, Güney Kore'de askerlik görevini yerine getiriyor. Askerliğin sona ermesiyle birlikte 26 yaşındaki stoper, Bayern Münih'in yolunu tutacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Kim-Min Jae'nin askerde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Terhis olmak için gün sayan başarılı savunmacı, üniformayı çıkarır çıkarmaz Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

33 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUĞUN AKTÖRLERİNDEN

Güney Koreli stoper, BayernMünih'te 10-12 milyon euro arasında brüt maaş kazanacak. Geçen sezon Napoli formasıyla 45 maçta görev alan Kim Min-Jae, kulübün 33 yıl sonra elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

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Bayern Münih, Kim Min-Jae, Spor, Son Dakika

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