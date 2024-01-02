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Kim Min-Jae, Heung Min-Son'u geçerek 'Yılın Futbolcusu' seçildi - Son Dakika
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Kim Min-Jae, Heung Min-Son'u geçerek 'Yılın Futbolcusu' seçildi

Bayern Münih'in savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi. Kim Min-Jae, Tottenham'da forma giyen Heung Min-Son'u geride bıraktı ve bu prestijli ödülü kazandı. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

Kim Min-Jae, Heung Min-Son\'u geçerek \'Yılın Futbolcusu\' seçildi
02.01.2024 - 11:31,
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Kim Min-Jae, Heung Min-Son'u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi.

Alman ekibi Bayern Münih'in savunma oyuncusu Kim Min-Jae, kariyer yükselişini devam ettiriyor. Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae, Tottenham'da top koşturan yıldız futbolcu Heung Min-Son'u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Bayern Münih, Güney Kore, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kim Min-Jae, Heung Min-Son'u geçerek 'Yılın Futbolcusu' seçildi - Son Dakika
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