Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti - Son Dakika

Süper Lig'de ikincilik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi. 2. sırada bulunan yeşil-beyazlılarla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertlilerde Kim Mim-Jae performansıyla dikkat çekti.

PERFORMANSIYLA MAÇA DAMGA VURDU

Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli savunmacısı, kulüp kariyerinde 4 yıl sonra ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Kim Min-Jae, Konyaspor karşısında 5 top uzaklaştırma; 4 kez pas arası, top çalma ve hava topu kazanma; 2 kez de şut engelleyerek galibiyetin mimarlarından oldu.