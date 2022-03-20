Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti - Son Dakika
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Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti

20.03.2022 21:41

Süper Lig'de ikincilik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi. Güney Koreli savunmacı kulüp kariyerinde 18 Mart 2018'den bu yana ilk kez gol attı.

Süper Lig'de ikincilik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi. 2. sırada bulunan yeşil-beyazlılarla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertlilerde Kim Mim-Jae performansıyla dikkat çekti.

PERFORMANSIYLA MAÇA DAMGA VURDU

Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli savunmacısı, kulüp kariyerinde 4 yıl sonra ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Kim Min-Jae, Konyaspor karşısında 5 top uzaklaştırma; 4 kez pas arası, top çalma ve hava topu kazanma; 2 kez de şut engelleyerek galibiyetin mimarlarından oldu.

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Son Dakika Spor Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti - Son Dakika
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