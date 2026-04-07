Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu

07.04.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran arasındaki siyasi gerilim yeşil sahaya sıçradı. İran maçların Meksika’ya alınmasını talep ederken, FIFA takvimi değiştirmeyi reddediyor. Güvenlik garantisi verilemeyen bu kördüğümde, İran’ın çekilmesi durumunda play-off’tan yeni bir takımın davet edilmesi gündemde. Futbol dünyası, 11 Haziran öncesi bu diplomatik krizin çözümüne kilitlendi.

2026 FIFA Dünya Kupası’na kısa bir süre kala, ev sahibi ülkelerden ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri gerilim, futbol dünyasının gündemine bomba gibi düştü. 

İRAN'IN DÜNYA KUPASI TALEPLERİ 

İran Futbol Federasyonu, güvenlik gerekçeleri ve siyasi kısıtlamalar nedeniyle grup maçlarının ABD yerine Meksika’da oynanmasını talep etti. İran tarafı, bu değişikliğin yapılmaması durumunda turnuvaya katılımın zora girebileceği sinyalini veriyor.

FIFA'NIN KARARI NET

FIFA cephesinde ise katı bir tutum hakim. Başkan Gianni Infantino, mevcut takvimin değişmeyeceğini ve alternatif bir planın bulunmadığını net bir dille ifade etti. 

ABD GÜVENLİK GARANTİSİ VEREMİYOR

ABD yönetimi ise İranlı sporcuların katılımına açık olduklarını belirtmekle birlikte, saha dışındaki gerilimler nedeniyle tam kapsamlı bir güvenlik garantisi vermekten kaçınıyor.

İRAN TURNUVADAN ÇEKİLİRSE MAÇ PROGRAMI KARIŞACAK

İran’ın turnuvadan çekilmesi durumunda G Grubu’ndaki Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda’nın maç programı altüst olacak. Böyle bir senaryoda FIFA’nın, elemelerde baraj (play-off) aşamasında elenen en iyi takımı davet etme veya grup fikstürünü tamamen revize etme ihtimali masada bulunuyor. Ancak yeni bir takımın davet edilmesi, hem hukuki karmaşaları hem de organizasyonel kaosu beraberinde getirebilir. Spor dünyası, 11 Haziran'da başlayacak turnuva öncesinde bu diplomatik krizin nasıl çözüleceğine kilitlenmiş durumda.

Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Adam Adam:
    24 yıl aradan sonra Dünya Kupasına gitmişiz; bize İran deseniz orda da oynarız. 1 1 Yanıtla
    PeterPan NeverLand PeterPan NeverLand:
    derdin bu mu gerçekten ? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 20:35:05.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.