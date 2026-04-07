Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası\'nı da vurdu

2026 FIFA Dünya Kupası’na kısa bir süre kala, ev sahibi ülkelerden ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri gerilim, futbol dünyasının gündemine bomba gibi düştü.
İran Futbol Federasyonu, güvenlik gerekçeleri ve siyasi kısıtlamalar nedeniyle grup maçlarının ABD yerine Meksika’da oynanmasını talep etti. İran tarafı, bu değişikliğin yapılmaması durumunda turnuvaya katılımın zora girebileceği sinyalini veriyor.
FIFA cephesinde ise katı bir tutum hakim. Başkan Gianni Infantino, mevcut takvimin değişmeyeceğini ve alternatif bir planın bulunmadığını net bir dille ifade etti.
ABD yönetimi ise İranlı sporcuların katılımına açık olduklarını belirtmekle birlikte, saha dışındaki gerilimler nedeniyle tam kapsamlı bir güvenlik garantisi vermekten kaçınıyor.
İran’ın turnuvadan çekilmesi durumunda G Grubu’ndaki Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda’nın maç programı altüst olacak. Böyle bir senaryoda FIFA’nın, elemelerde baraj (play-off) aşamasında elenen en iyi takımı davet etme veya grup fikstürünü tamamen revize etme ihtimali masada bulunuyor. Ancak yeni bir takımın davet edilmesi, hem hukuki karmaşaları hem de organizasyonel kaosu beraberinde getirebilir. Spor dünyası, 11 Haziran'da başlayacak turnuva öncesinde bu diplomatik krizin nasıl çözüleceğine kilitlenmiş durumda.
