Kınık Belediyespor, İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Kınık Belediyespor, İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Kınık Belediyespor, İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Kınık Belediyespor, Nafiz Gürman Spor Kulübü'nden defans oyuncusu Nail Efe Pehlivan ve orta saha oyuncusu Mert Can Yıldız'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

27.02.2025 10:24  Güncelleme: 10:26
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Kınık Belediyespor, Nafiz Gürman'dan defans oyuncusu Nail Efe Pehlivan ile orta saha oyuncusu Mert Can Yıldız'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

İzmir Süper Amatör Lig 1. Grup ekiplerinden Kınık Belediyespor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-yeşilli ekip, Nafiz Gürman Spor Kulübü'nden iki takviye birden gerçekleştirdi. Kınık temsilcisi, Nafiz Gürman'dan defans oyuncusu Nail Efe Pehlivan ile orta saha oyuncusu Mert Can Yıldız'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kınık Belediyespor'umuz 2024-2025 İzmir Süper Amatör Lig ikinci transfer döneminin son haftasında defans oyuncusu Nail Efe Pehlivan Orta saha oyuncusu Mert Can Yıldız ile anlaştı. Nail Ege'ye ve Mert Can'a Kınık Belediyespor'umuza hoşgeldiniz diyor, Kınık Belediyespor forması altında şampiyonlukla biten başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kınık Belediyespor, İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

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