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Kırantepe'de Yamaç Paraşütü Keyfi - Son Dakika
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Kırantepe'de Yamaç Paraşütü Keyfi

Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde soğuk havaya aldırış etmeyen yamaç paraşütü pilotları, Sakarya semalarında uçma keyfi yaşıyor. Bursa'dan gelen pilotlar, 5-6 derece hava sıcaklığına rağmen uçuş yaparken, uçma tutkusuyla soğuğu unuttuklarını belirtiyorlar.

Kırantepe\'de Yamaç Paraşütü Keyfi
18.12.2023 - 11:07,
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Adrenalin tutkunlarının gözde adresi Kırantepe'ye gelen yamaç paraşütü pilotları, soğuk havaya aldırış etmeden Sakarya semalarında uçma keyfi yaşıyor.

Yılın büyük bölümü uçuşa elverişli olması ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlığıyla çok sayıda paraşüt tutkununa ev sahipliği yapan Serdivan ilçesindeki 235 metre rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi, aralıkta da yağışın olmadığı günlerde boş kalmıyor.

Gökyüzüyle buluşmak için Bursa'dan gelen 8 yamaç paraşütü pilotu, hava sıcaklığı 5-6 derece olmasına rağmen Sakarya semalarında uçtu. Soğuğa aldırış etmeyen gökyüzü tutkunları, kent ve orman manzarası eşliğinde uçuş keyfi yaşadı.

"Uçma aşkı bambaşka bir şey"

Yamaç paraşütü pilotu 43 yaşındaki kuyumcu Kenan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa pilotları olarak meteorolojiden uçuş için en uygun yerin burası olduğunu öğrendikleri için Serdivan'a geldiklerini söyledi.

Havanın güzel ancak soğuk olduğunu ifade eden Çiftçi, "Bu sporun da doğası işte bu. Sürekli hareket halinde olduğun için üşümüyorsun. Yukarısı evet 3-5 derece daha fark ettiriyor, üşüyorsun ama sportif hareketler ve uçuşun verdiği tatla bu üşümeyi bir nebze unutabiliyorsun. Üşüyünce tekrar tepeye iniş yapıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, Serdivan'ın uçuş için güzel bölge olduğunu dile getirerek, "Marmara Bölgesi'nin kuzeye bakan en güvenilir, en aktif uçuş veren güzel bölgesi. Güzel çalışmalar olmuş burada; bungalov evler yapılmış, tesisler yapılıyor, gayet güzel. Tepe de çok güzel. Emeği geçenlere teşekkürler." dedi.

Uçma aşkı olduğu için soğuğun çok etki etmediğine değinen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Yağmur yağmasın yeter. Uçma aşkı bambaşka. 18 yıl önce arkadaşlarım başlamıştı. Ben de rüyamda hep uçardım ama hep yüksek yerden düşme korkusu vardı. Arkadaşlarıma, 'İyi misiniz? Yani insan paraşüte, kumaşa, 3-5 ipe güvenip kendini yüksekten aşağı atar mı?' derdim. Tabii bu düşüncenin yanlış olduğunu gördüm. 18 yıl önce başladık ve aktif olarak devam ediyoruz. Yamaç paraşütü, herkesin denemesi gereken mükemmel hava sporu. Hava aracını kumanda ediyorsun, mükemmel duygu. Uçmayı hissettiğin anda vücut öyle adrenalin salgılıyor ki üşümen geçiyor."

Çiftçi, aynı zamanda Kestel Belediyespor Kulübü başkanlığı yaptığını aktararak, 18 branş içinde yer alan havacılığı da bu sene aktif hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

"Bizim yakıtımız rüzgar. Rüzgar oldu mu gerisi hiç mühim değil"

Beş yıldır yamaç paraşütüyle ilgilenen 35 yaşındaki pilot Halil İkiz de soğuk havaya rağmen üşümediklerini, içlerinin sıcak olduğunu dile getirdi.

Yamaç paraşütü tutkusunun başka bir şeye benzemediğini vurgulayan İkiz, "Yerdeki gibi değil, havada müthiş zevk alıyoruz uçarken. Uçmak çok güzel bir şey. Ne zaman böyle güzel hava bulsak direkt kanatlanıp soğuk sıcak demeden uçuyoruz. Yeter ki yağış olmasın, her türlü karda falan da uçuyoruz, sıkıntı yok." şeklinde konuştu.

İkiz, arkadaşları sayesinde bu spora başladığını anlatarak, "Şimdi aktif olarak uçuyorum. Nerede hava güzel, hava durumu müsait; toplaşıyoruz 8-10 kişi, gelip uçuyoruz. Keyif alıyoruz, keyfimize bakıyoruz. Soğuk hava hiç etkilemez bizi, yeter ki rüzgar olsun. Bizim yakıtımız rüzgar. Rüzgar oldu mu gerisi hiç mühim değil. İdeal rüzgar oldu mu, bir bakmışın gökyüzündeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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