Kiraz Ağacı Galatasaraylı Çıktı: Fenerbahçe Şampiyon Olamayacak - Son Dakika
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Kiraz Ağacı Galatasaraylı Çıktı: Fenerbahçe Şampiyon Olamayacak

Kiraz Ağacı Galatasaraylı Çıktı: Fenerbahçe Şampiyon Olamayacak

Denizli'nin Honaz ilçesinde kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, bahçesindeki ağaçtan kopardığı sarı-kırmızı kirazı görünce şok oldu. Galatasaraylı kirazı görünce tuttuğu Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını anladığını söyleyen Ateş, 'Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı' dedi.

30.05.2024 11:41
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Denizli'nin Honaz ilçesinde kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, bahçesindeki ağaçtan kopardığı sarı-kırmızı kirazı görünce şok oldu. Galatasaraylı kirazı görünce tuttuğu Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını anladığını söyleyen Ateş, "Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı" dedi.

Honaz ilçesinde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, Trenyol Süper Lig'in son hafta maçlarının oynandığı pazar günü, Göz mevkiindeki bahçesinde kiraz hasadı yaparken bugüne kadar hiç rastlamadığı bir durumla karşılaştı. İşçilerinden topladığı kirazlardan birinde yarısının sarı diğer yarısının ise kırmızı olduğunu gören Ateş, hayrete düştü.

Mahsulünü kontrol ettiği sırada daha önce hiç görmediği bir ayrıntıya rastlayan Tahsin Ateş, yaşadığı bu durumu Galatasaray'ın şampiyonluğuna yorumladı. Kirazın, Galatasaray'ın renklerine benzemesi, Tahsin Ateş'in ilginç bir tahminde bulunmasına neden oldu. Kiraz üreticisinin tarlasında yetişen sarı-kırmızılı kiraz üzerinden yaptığı tahminin doğru çıkması ilçede gündem oldu.

Bu beklenmedik durumu heyecanla anlatan Ateş, "Bu kirazı gördükten sonra Galatasaray'ın şampiyon olacağını anladım. Ben Fenerbahçeliyim ama beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı. Çok şaşırdım. Bu özel kirazı buzdolabında, buzlukta saklayacağım" dedi.

Sarı-kırmızı kirazı dalından koparan Devrim Ulaş Yıldırım ise, "Gerçekten hayret uyandıracak bir olay. Galatasaray'ın şampiyon olacağı bu kirazdan belliydi" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kiraz Ağacı Galatasaraylı Çıktı: Fenerbahçe Şampiyon Olamayacak - Son Dakika

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