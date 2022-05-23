Kırgızistan'da Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
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Kırgızistan'da Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi

23.05.2022 12:46
Kırgızistan'da Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Kırgızistan'ın Oş kentinde ilk kez Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi.

Kırgızistan'ın kentinde ilk kez Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi.

Oş şehir stadyumunda 21-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Asya Kemer Güreşi Şampiyonası'nda güreşçiler 12 kategoride klasik stilde mindere çıktı.

Müsabakalara, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Hindistan, İran, Moğolistan ve Japonya'dan yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Etkinlik eylül sonunda Türkiye'nin İznik kentinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için elemelerin ikinci aşaması oldu.

Kırgızistan'da Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi
Kırgızistan'da Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi
Kırgızistan'da Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Mayıs, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırgızistan'da Asya Kemer Güreşi Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika


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