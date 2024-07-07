Kırıkkale\'de EURO 2024 çeyrek final maçı heyecanı

Spor

Kırıkkale'de vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçını belediye tarafından meydana kurulan dev ekranlardan izledi.

Kırıkkale'de, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçı heyecanı yaşandı. Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekranlar önünde toplanan vatandaşlar, milli takımı desteklemek için bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar, tezahüratları ve alkışlarıyla milli takıma büyük destek verdi. Maçın başlamasıyla birlikte heyecan doruğa çıktı. 35. dakikada Samet Akaydin'in attığı gol, meydandaki coşkuyu artırdı. Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan vatandaşlar, Türk bayraklarını sallayarak ve tezahüratlar yaptı.

Müsabakanın ikinci yarısında Hollanda'nın bulduğu goller, taraftarların sevincini üzüntüye dönüştürdü. Hollanda'nın attığı gollerle Türkiye, mücadeleyi 2-1 kaybetti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, alandaki büyük coşku yerini derin bir üzüntüye bıraktı. Vatandaşlar, 90 dakikanın sonunda buruk bir şekilde meydandan ayrıldı. - KIRIKKALE