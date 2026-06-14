Kırıkkale\'de gençler, ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşadı

Kırıkkale'de gençler ve aileler, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçını dev ekrandan takip etti. Özellikle gençler, ilk kez Dünya Kupası heyecanını yaşadı.

Kırıkkale Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçını vatandaşlarla birlikte izlemek için Büyükşehir Parkı'nda dev ekran kurdu. Sabahın erken saatlerinde alana gelen gençler ve aileler, açık havada milli maç heyecanına ortak oldu. Özellikle gençler, yaşları gereği ilk kez ekran karşısında Dünya Kupası atmosferini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşısında 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada, parkta zaman zaman üzüntü yaşansa da vatandaşlar takıma destek vermeyi sürdürdü. Aileleriyle birlikte maçı takip eden gençler, uzun yıllar sonra yaşanan bu heyecanın kendileri için unutulmaz olduğunu söyledi.

Maçı arkadaşlarıyla birlikte izleyen 16 yaşındaki Osman Yurtoğlu, ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşadığını belirterek, "Abi ilk defa Dünya Kupası'na katıldık. Çok heyecanlıyız. Böyle duyguları yaşamayı ülke olarak özlemişiz. İnşallah ülkemiz güzel bir sonuç alır. Biz çok umutluyuz. Umarım güzel bir sonuç çıkarırız" dedi.

15 yaşındaki Yusuf Özdemir ise, "Vallahi abi çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. İlk Dünya Kupamız. Çok bekledik bu anı. İnşallah birinci olacağız, kupayı alacağız. Dualarımız onlarla. Buradan Amerika'ya onlara selamlar" diye konuştu.

Belediyenin düzenlediği etkinliğin güzel bir deneyim olduğunu söyleyen 15 yaşındaki Elisa Gönen, "Bence çok güzel. Böyle bir deneyim yaşattıkları için belediyeye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi ama gol yedik. Önümüzde daha uzun bir süre var" ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki Egemen Gönen de kalabalıkla birlikte maç izlemenin ayrı bir heyecan oluşturduğunu belirterek, "Uzun süre sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz. Gerçekten çok keyifli. Burada böyle kalabalıkla izlemek insana daha da keyif veriyor. Evde belki bu kadar heyecanlı olmazdı. Takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah kazanamasak bile yarı final ya da final oynamak istiyoruz" dedi.

LGS'den sonra milli maç için sabah erken saatlerde alana geldiğini anlatan 14 yaşındaki Özüm Öz ise, "Bugün sabahın köründe uyandım. LGS'den çıkmıştım, sınav da zordu. O yüzden üzgünüm. LGS'den sonra sabah erkenden uyanınca sinirlerim altüst oldu. Lütfen kazansınlar ki ben uyandığıma pişman olmayayım. Uykumdan oldum. Şu an 5 saat uykuyla buradayım. Babam lisedeyken Dünya Kupası'nı görmüş. Ben de şimdi liseye başlayacağım. İnşallah güzel sonuçlar alırız" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE