Kırıkkale\'de Karakucak Güreş Müsabakaları Yapıldı

Spor

Kırıkkale'de, KALEFEST-2024 etkinliklerinde 261 sporcunun katılımıyla Karakucak Güreş Müsabakaları yapıldı.

Kırıkkale Valiliği himayelerinde kurumlar arası koordinasyonla kamu kaynağı kullanılmadan düzenlenen KALEFEST-2024 tüm hızıyla sürüyor. Etkinliklerin 5'inci gününde büyükşehir parkı alanında Karakucak Güreş Müsabakaları yapıldı. Müsabakalara minikler, yıldızlar, büyükler orta, başaltı ve başpehlivan kategorisinde toplamda 261 sporcu katıldı. Başpehlivanlık müsabakasında rakiplerini yenen Murat Özkan ve Şevki Okcanoğlu, finalde karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 dakika süren müsabakada Özkan, rakibine bir kez daha üstünlük kurarak başpehlivan oldu. Rıza Yıldırım ise üçüncülüğü elde etti.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim etti. - KIRIKKALE