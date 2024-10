Kırıkkale FK'da Önemli Değişiklikler

Spor

Kırıkkale Futbol Kulübü, son dönemde alınan olumsuz sonuçlar ve yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle önemli bir değişikliğe giderek teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırıkkale FK'dan yapılan resmi açıklamada, kulüp yönetimi, takım ruhu ve disiplini her şeyin üzerinde tutma kararlılığını sürdürerek, oyuncularından Can Muhammet Vural'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, formayı terleten her bireyin onur ve sorumlulukla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Deplasman organizasyonlarına yeni düzen

Kırıkkale FK, bundan sonraki tüm deplasman maçlarında uçak organizasyonlarını iptal ettiğini, takımın artık otobüsle yolculuk yapacağını belirtti.

Yeni kaptanlar belli oldu

Takım kaptanlığında da önemli değişikliklere giden Kırıkkale FK, yönetim kurulunun kararıyla Adem Ercan, Emre Tosun ve Nurettin Çağlar'ı kaptanlık görevine getirdi. Bu üç isim, takımın başarıya ulaşması için liderlik sorumluluğunu üstlenecek.

Hedef: Şampiyonluk

Açıklamada, Kırıkkale FK'nın şampiyonluk hedefinden asla vazgeçmediği vurgulanırken; teknik heyet, oyuncular ve yönetim olarak bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam edileceği ifade edildi. Taraftarların desteğinin en büyük güç kaynağı olduğu belirtilerek, tüm Kırıkkaleliler stadı doldurup takıma destek vermeye davet edildi.

Kırıkkale Futbol Kulübü, mücadele azmi ve kararlılığıyla zaferlere birlikte koşacaklarının altını çizerek, büyük taraftarlarıyla bu yolda sonsuza dek ilerleyeceklerini açıkladı. - KIRIKKALE