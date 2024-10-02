Kırıkkale FK'da Önemli Değişiklikler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kırıkkale FK'da Önemli Değişiklikler

Kırıkkale FK, teknik direktörünü değiştirdi ve disiplin kurallarını sıkılaştırdı. Yeni kaptanlar belirlendi.

02.10.2024 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Futbol Kulübü, son dönemde alınan olumsuz sonuçlar ve yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle önemli bir değişikliğe giderek teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırıkkale FK'dan yapılan resmi açıklamada, kulüp yönetimi, takım ruhu ve disiplini her şeyin üzerinde tutma kararlılığını sürdürerek, oyuncularından Can Muhammet Vural'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, formayı terleten her bireyin onur ve sorumlulukla hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Deplasman organizasyonlarına yeni düzen

Kırıkkale FK, bundan sonraki tüm deplasman maçlarında uçak organizasyonlarını iptal ettiğini, takımın artık otobüsle yolculuk yapacağını belirtti.

Yeni kaptanlar belli oldu

Takım kaptanlığında da önemli değişikliklere giden Kırıkkale FK, yönetim kurulunun kararıyla Adem Ercan, Emre Tosun ve Nurettin Çağlar'ı kaptanlık görevine getirdi. Bu üç isim, takımın başarıya ulaşması için liderlik sorumluluğunu üstlenecek.

Hedef: Şampiyonluk

Açıklamada, Kırıkkale FK'nın şampiyonluk hedefinden asla vazgeçmediği vurgulanırken; teknik heyet, oyuncular ve yönetim olarak bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam edileceği ifade edildi. Taraftarların desteğinin en büyük güç kaynağı olduğu belirtilerek, tüm Kırıkkaleliler stadı doldurup takıma destek vermeye davet edildi.

Kırıkkale Futbol Kulübü, mücadele azmi ve kararlılığıyla zaferlere birlikte koşacaklarının altını çizerek, büyük taraftarlarıyla bu yolda sonsuza dek ilerleyeceklerini açıkladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emre Tosun, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırıkkale FK'da Önemli Değişiklikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 Bahçeli’den Davutoğlu’na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.
22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 23:47:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale FK'da Önemli Değişiklikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement