Kırıkkale FK evinde Karaköprü Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Kırıkkale FK evinde Karaköprü Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu

Kırıkkale FK evinde Karaköprü Belediyespor\'a 3-1 mağlup oldu
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TFF 3. Lig 3. Grup ilk hafta maçında Kırıkkale FK, sahasında Karaköprü Belediyespor'a 3-1 yenildi. Konuk ekibin gollerini Yavuz Koç (2) ve Muhammed Yavaş atarken, Kırıkkale FK'nın tek golü Christopher Jakob'dan geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup 1. haftada Kırıkkale FK, konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Başpınar

Kırıkkale FK: Hakan Canbazoğlu, Enes Yetim, Kerem Kurşun (Yasin Polat dk. 41), Furkan Şamil Çetin (Eray Halidi dk. 58), Yusuf Mert Tunç (Eray Sürül dk. 69), Şahin Şafakoğlu, Christopher Jakob Aydemir, Berkay Arı, İsmail Cem Kara, Kaan Baysal (Baha Kısacık dk. 69), Hamza Baran Arıkan (Mümin Uyar dk. 58)

Karaköprü Belediyespor: Mustafa Erdem Uysal, Ahmet Enes Akkan, Ali Alperen Erdoğan, Hasan Yurtseven, Muhammed Emin Yavaş (Süleyman Enes Yıldırım dk. 78), Mehmet Ali Bakar (Yavuz Alemdar dk. 64), Yavuz Koç (İbrahim Başer dk. 85), Yusuf Şengüler, Tugay Güner (Tahsin Yılmaz dk. 63), Metin Peker, Muhammet Furkan Kılıç (Osman Emirkan Demir dk. 85)

Goller: Yavuz Koç (dk. 12 ve 83), Muhammed Yavaş (dk. 39) (Karaköprü Belediyespor), Christopher Jakob (dk. 82) (Kırıkkale FK)

Sarı kartlar: Kaan Baysal (Kırıkkale FK), Muhammed Yavaş, Ahmet Enes Akkan (Karaköprü Belediyespor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kırıkkale FK evinde Karaköprü Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika

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