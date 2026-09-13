Kırıkkale FK, teknik direktörlüğe İnegöl Kafkas'la şampiyon olan Kardal'ı getirdi - Son Dakika
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Kırıkkale FK, teknik direktörlüğe İnegöl Kafkas'la şampiyon olan Kardal'ı getirdi

Kırıkkale FK, teknik direktörlüğe İnegöl Kafkas\'la şampiyon olan Kardal\'ı getirdi
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TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale FK, teknik direktörlük görevi için Hasan Uğur Kardal ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Geçen sezon İnegöl Kafkas Spor Kulübü ile şampiyonluk yaşayan Kardal'ın disiplinli çalışma anlayışı ve mücadeleci yapısıyla takıma katkı sağlaması bekleniyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale FK, teknik direktörlük görevi için Hasan Uğur Kardal ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kırıkkale Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, hedefler doğrultusunda yürütülen görüşmelerin ardından Hasan Uğur Kardal'ın takımın başına getirildiği bildirildi. Geçtiğimiz sezon İnegöl Kafkas Spor Kulübü ile şampiyonluk yaşayan Kardal'ın, disiplinli çalışma anlayışı ve mücadeleci yapısıyla takıma katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüze Kırıkkale FK çatısı altında başarılı, istikrarlı ve zaferlerle dolu bir dönem diliyoruz. Anlaşmanın şehrimize ve Kırıkkale FK camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kırıkkale FK, teknik direktörlüğe İnegöl Kafkas'la şampiyon olan Kardal'ı getirdi - Son Dakika

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