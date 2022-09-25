Kırıkkale gündem haberi... SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi - Son Dakika
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Kırıkkale gündem haberi... SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi

25.09.2022 18:48

Edinilen Kırıkkale gelişmesine göre SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdiBurak CAN / KIRIKKALE, (DHA) - Kırıkkale'de düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve protokol üyelerinin katıldığı halk sürüşü ve ödül töreni ile sona erdi.

SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA) - Kırıkkale'de düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve protokol üyelerinin katıldığı halk sürüşü ve ödül töreni ile sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan ödül törenine Vali Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, "Şehrimiz bir Cumhuriyet şehri, şehrimiz aynı zamanda bir sanayi şehri. Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden birisi, 'savunma sanayinin kalbi' diyoruz. Burayı aynı zamanda hep beraber bir spor şehri yapacağız" dedi.

Dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri verilirken, halk sürüşüne katılan vatandaşlara çekilişle Kırıkkale'de üretilen bisikletler hediye edildi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Kırıkkale, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırıkkale gündem haberi... SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale gündem haberi... SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi - Son Dakika
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