Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

03.08.2022 17:12
Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Kırıkkale'nin ev sahipliği yaptığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı.

Kırıkkale'nin ev sahipliği yaptığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 17 Ağustos Başpınar Spor Salonu'nda 24 Temmuz'da başlayan şampiyonaya, 56 ilden 303'ü kız olmak üzere toplam 960 sporcu katıldı.

Erkekler 46 kiloda Emirhan Aktürk, 48 kiloda Muhammed Ali Demirezen, 50 kiloda Osmancan Osman, 52 kiloda Refik Kartal, 54 kiloda İbrahim Alp Bakır, 57 kiloda Alperen Yılmaz, 60 kiloda Abdullah Ömer Gökçe, 63 kiloda Mustafa Ömer Şahin, 66 kiloda Hüseyin Babat, 70 kiloda Tarık Ahmet Çelebi, 75 kiloda Polat Bekar, 80 kiloda Murat Taş ve +80 kiloda Taha Turgut Tarhan birinci oldu.

Kadınlar 46 kiloda Rabia Eylül Duman, 48 kiloda Nisanur Kökduman, 50 kiloda Hümeyra Balta, 52 kiloda Melek Yiğit, 54 kiloda Pınar Benek, 57 kiloda Kader Odun, 60 kiloda Zeynep Sena Comart, 63 kiloda Esmaül Hüsna Babat, 66 kiloda Dilara Şak, 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz, 75 kiloda Ruşen Eylül Önem, 80 kiloda Zeliha Özdemir ve +80 kiloda Özümnaz Candar birincilik elde etti.

Dereceye giren sporcuların madalyaları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve protokol üyelerince verildi.

Tekbıyıkoğlu, şampiyonanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek bir katılımla organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Şampiyonanın coşkulu gerçekleştirildiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "İnanıyorum ki bugün dereceye giren sporcularımızın arasından ileride milli takıma yükselecek sporcular çıkacaktır. Şimdiden sporcu ve antrenörlerini tebrik ediyorum." dedi.

Gözgeç de Türkiye'de hiç kimsenin kolay kolay yapamayacağı ve çok büyük katılımın olduğu şampiyonaya ev sahipliği yapan Kırıkkale'ye teşekkür etti.

Buradaki sporcuların bugünün yıldızları olduğunu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılacak takımda yer alacak sporcuların bu isimlerden çıkacağını ve bundan dolayı yıldız sporcuları önemsediklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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