Kırklareli'de Down Sendromlu Yüzücülerden Muhteşem Performans - Son Dakika
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Kırklareli'de Down Sendromlu Yüzücülerden Muhteşem Performans

Kırklareli\'de Down Sendromlu Yüzücülerden Muhteşem Performans

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hepimiz Aynıyız' etkinliğinde down sendromlu 5 sporcu kulaç attı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Yüzme antrenörü Yasemin Uslu, down sendromlu sporcuların topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte duygusal bir konuşma yaptı ve tüm down sendromlu gençleri yüzme kurslarına davet etti.

21.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:34
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Kırklareli'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte down sendromlu yüzücüler kulaç attı.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen "Hepimiz Aynıyız" etkinliğine 2'si down sendromlu 5 sporcu katıldı.

Sporcular birinci olmak için yarıştı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Yüzme antrenörü Yasemin Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada, down sendromlu sporcuların topluma kazandırılması amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Tüm down sendromlu gençleri yüzme kurslarına davet eden Uslu, bugün düzenlenen etkinlikle kulaç atan sporcuların mutluluklarına şahitlik ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kırklareli'de Down Sendromlu Yüzücülerden Muhteşem Performans - Son Dakika

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