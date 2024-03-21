Kırklareli\'de Down Sendromlu Yüzücülerden Muhteşem Performans

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İş Birliği Protokolü İle Buluştu

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin denetim ve takibinin yanı sıra eğitim-iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Nesilden Nesile Projesi ve Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayhan Yüreğir ile bir buluşma gerçekleştirildi. Programda, topluma bireysel pozitif katkı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün imkanları ve toplumsal değerlere katkısı gibi konularda bilgi paylaşımı yapıldı.