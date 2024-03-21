Kırklareli\'de Down Sendromu Farkındalık Günü\'nde Yüzme Yarışması Düzenlendi

Kırklareli'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık gününde yüzme yarışması düzenlendi, yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Kapalı Yüzme Havuzu'nda "Hepimiz Aynıyız" etkinliği gerçekleşti. Etkinliğe ikisi down sendromlu 5 sporcu katıldı.
Yarışama katılan Down Sendromlu Nisa Almina Uçan ve Göktuğ Çetin kıyası mücadele etti. Yarışmada Nisa Almina Uçan birinci oldu.
Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Yüzme antrenörü Yasemin Uslu, Down Sendromlu dikkat çekmek amacıyla öğrencileri ile birlikte böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek kulaç atan sporcuların mutluluklarına şahitlik ettiklerini söyledi. - KIRKLARELİ
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