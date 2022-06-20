Müsabakaların çok heyecanlı geçtiğini ifade eden Güler, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları masa tenisi ile tanıştırmak istediklerini kaydetti.

Hüseyin Baş: Sanki Ülkede 20 Yıldır Başkaları Hüküm Sürüyor. Bir 20 Yıl Daha Yönetseniz Ne Yapacaksınız

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Türkiye, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kırklareli'nde masa tenisi grup müsabakaları gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.