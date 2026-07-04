Kırkpınar'a Destek Gecesi - Son Dakika
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Kırkpınar'a Destek Gecesi

Kırkpınar\'a Destek Gecesi
04.07.2026 23:42
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Edirne'de alt boy pehlivanlarına destek gecesi düzenlendi, 1 milyon lira federal destek açıklandı.

EDİRNE'de 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü tarafından düzenlenen özel etkinlikte, alt boylarda güreşen pehlivanlara maddi destek gecesi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Edirne Valisi Yunus Sezer, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, eski Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, geleneği yaşatmak için gayret ettiklerini belirterek, "İki yıldır güzel işler yapmaya çalıştık. Bu kadim geleneği tanıtmaya, yaşatmaya gayret ettik. Örnek davranışlar sergilemeye, birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu göstermeye çalıştık. Bu gece de inşallah bunun en güzel örneklerinden biri olacak. Sağ olsun değerli ağabeyim Seyfettin Selim bana, 'Bu kadar emek veriyorsun, bizi gururlandırıyorsun. Ben her zaman senin yanındayım.' dedi ve bu yemek organizasyonunu üstlenmek istedi. Sonra kendi aramızda konuştuk. Dedik ki bizim aramızda bir ahilik, bir abi-kardeşlik hukuku var. Bu geceyi sadece bir yemek organizasyonu olmaktan çıkaralım. Ahilik kültürü bize; 'Kapını açık tut, elini açık tut, sofranı açık tut.' der. Biz de bu anlayıştan hareketle, bu kadim geleneği çok zor şartlar altında yaşatmaya çalışan pehlivan kardeşlerimiz için bu geceyi aynı zamanda bir dayanışma gecesine dönüştürmek istedik. Bu nedenle bu gece verilecek destekleri farklı bir anlamla değerlendirelim istedik. Kimin gönlünden ne kopuyorsa; değerli ağalarımızın, iş insanlarımızın ve dostlarımızın katkılarıyla, özellikle alt boylarda mücadele eden pehlivan kardeşlerimize destek olalım istedik. Seyfettin ağabeyim dedi ki; 'Bu gece toplanan miktar ne olursa olsun, aynısını ben de vereceğim.' Sağ olsun, var olsun, Allah kendisinden razı olsun" dedi.

SEYFETTİN SELİM: ALT BOYLARDA GÜREŞEN KARDEŞLERİMİZİN ÇOĞU YOL PARASI BULAMIYOR

Eski Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, genç pehlivanların geleceğin başpehlivanları olacağını ifade ederek, "Ufuk kardeşimiz gerçekten büyük emek veriyor. Bana dedi ki; 'Alt boylarda güreşen kardeşlerimizin çoğu yol parası bulamıyor, yemek parası bulamıyor. Gel, bu gece onlara destek olalım.' Gerçekten elinden gelenin fazlasını yapıyor. Hepinizin bildiği gibi alt boylarda güreşen genç kardeşlerimiz çok cüzi rakamlarla mücadele ediyor. Oysa bunlar geleceğin başpehlivanları olacak. Nasıl ki Atatürk Türk gençliğine güvenmişse, bizim de geleceğimiz bu genç pehlivanlarımızdır. Geçen yıl bunun örneklerini gördük. Güreşimiz her geçen gün daha güzel bir noktaya gidiyor. İnşallah hep birlikte bu geleneği daha da ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

İBRAHİM TÜRKİŞ: FEDERASYON OLARAK 1 MİLYON LİRA İLAVE DESTEK VERME KARARI ALDIK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yapılan dayanışmanın çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "Yapılan bu dayanışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Seyfettin Ağa da bu konuda çok doğru şeyler söyledi. Alt boylarda mücadele eden çocuklarımız, genç pehlivanlarımız gerçekten büyük emek veriyor. Biz ödül tablosunu hazırlarken başpehlivanların ödüllerini sembolik olarak en üstte gösteriyoruz. Alt boylardaki kardeşlerimize de ödüller veriyoruz ama günümüz şartlarında o rakamların aslında çok yetersiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Bu güzel gelişmeye bizim de bir katkımız olsun istiyoruz. Bu nedenle Türkiye Güreş Federasyonu olarak biz de 1 milyon lira ilave destek verme kararı aldık. Federasyonumuz adına, alt boylarda mücadele eden pehlivanlarımıza dağıtılmak üzere 1 milyon liralık ödülü açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

YUNUS SEZER: BEN DE BU KAMPANYAYA 500 BİN LİRA DESTEK VERMEK İSTİYORUM

Edirne Valisi Yunus Sezer ise çalışmanın anlamına dikkat çekerek, "Gerçekten de bugün çok anlamlı, belki de ilk kez uygulanacak, genç ve yetişmekte olan pehlivanlarımızı desteklemeye yönelik çok güzel bir çalışma hayata geçiriliyor. Ağalarımızın ortaya koyduğu bu güzel örneğin gerisinde kalmamak adına ben de bu kampanyaya 500 bin lira destek vermek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gecede müzik grubu Rubato sahne alarak davetlilere konser verdi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Edirne, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'a Destek Gecesi - Son Dakika

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